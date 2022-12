Mogoro

Trasportata d’urgenza al Brotzu di Cagliari

È ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Brotzu di Cagliari, una pensionata settantenne che la notte di Natale è stata travolta da un’auto in via San Bernardino, a Mogoro.

L’incidente è accaduto intorno alle 22.30. Una Lancia Y, guidata da una donna di 53 anni, ha urtato la pensionata che camminava lungo la strada.

L’impatto è stato molto violento e la pensionata è finita a terra.

A soccorrerla è giunto il personale del 118 con un’ambulanza. Dopo le prime cure la pensionata è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Ha riportato diverse fratture e contusioni.

In via San Bernardino sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Mogoro che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Lunedì, 26 dicembre 2022