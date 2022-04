Si è trovato all’improvviso di fronte tre cavalli, proprio nel mezzo della carreggiata, e non ha potuto far nulla per evitarli e provare a salvarli. I tre animali sono morti sul colpo, il camionista è rimasto illeso anche se sotto choc per il pericolosissimo incidente che è avvenuto intorno alle 5 del mattino sulla statale 131, nel territorio di Abbasanta. Il conducente di un tir si è trovato davanti all’improvviso tre cavalli usciti da un terreno confinante con la superstrada, non è riuscito a evitarli e lo scontro è stato fatale per gli animali. Molto danneggiato il camion, chiaro che se si fosse trattato di un’auto al conducente sarebbe andata molto peggio. Sulla 131 hanno operato i vigili del fuoco per rimuovere i tre animali morti dalla carreggiata e la polizia stradale. Il proprietario dei cavalli è stato individuato e ora rischia una denuncia e una multa molto pesante.

