Travestito da donna si spoglia nudo nei giardinetti vicino all’asilo: maniaco rischia il linciaggio a Cagliari

Tensione stamattina in via Corridoni a Cagliari. Un giovane, riconosciuto come poco più che ventenne, si aggirava travisato con parrucca rossa, occhiali scuri e bandana sul viso e vestito con un abito leopardato, e succinto, femminile (e con calze autoreggenti), nel giardino di piazza delle Aquile, accanto un plesso scolastico (scuola dell’infanzia e primaria). Camminava sollevandosi il vestito mostrando pubblicamente le proprie nudità.

L’uomo è stato allontanato in modo molto determinato prima da una donna (la madre di un bimbo che frequenta l’istituto scolastico) e poi da un papà. Non ha mostrato aggressività e, spaventato, si è dileguato rapidamente scusandosi. Parecchie le testimonianze raccolte nella zona. L’allarme intanto è scattato nelle chat dei genitori dell’istituto.

Sono stati avvertiti anche i carabinieri di Pirri che hanno ricevuto una testimonianza dettagliata della vicenda e un video dell’accaduto.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)