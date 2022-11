Trattoria Margherita di Arborea in guida Bib Michelin - Sardegna

(ANSA) - ARBOREA, 03 NOV - La Trattoria Margherita di Arborea è uno dei 29 nuovi Bib Gourmand. E' stata inserita nella Guida Michelin con il simbolo dalla faccina sorridente dell'Omino Michelin che si lecca i baffi per la piacevole esperienza gastronomica e ottimo rapporto qualità prezzo. I nuovi ingressi, per un totale di 257 in tutta Italia, sono stati svelati in anteprima sul lancio della 68esima edizione della Guida Italia, in programma l' 8 novembre.

Per la Sardegna erano cinque lo scorso anno i ristoranti Bib Gourmand: Hub di Macomer, Su Cologone di Oliena, Josto e Cucina.eat di Cagliari, Coxinendi di Sanluri. Ora bisogna attendere qualche giorno per capire se verranno riconfermati.

Intanto ad Arborea l'entusiasmo è alle stelle. "Un riconoscimento tanto gradito quanto inaspettato", dice all' ANSA il titolare, Giacomo Cossu. Aperta cinque anni e mezzo fa al centro del Paese la Trattoria Margherita è un omaggio alle sue radici. "Le mie nonne, tutte e due di nome Margherita, mi hanno trasmesso la passione per la cucina e per la ricerca continua di materie prime genuine e di qualità che la natura costantemente ci regala e ci mette a disposizione. Il premio lo dedico a loro", aggiunge. Ai fornelli i fratelli Fabio e Alessandro Marongiu.

"Trattoria delle regioni d'Italia", accosta i piatti della tradizione sarda alle eccellenze che giungono anche da Toscana, Lazio, Emilia Romagna. In menu, per citarne solo alcuni, zuppa di cozze alla schiscionera, seadas e culurgiones fatti a mano, lorighittas all'impasto al nero di seppia abbinate a porcini e arselle di Marceddì, "le migliori al mondo", commenta Cossu. Poi ancora rigatoni alla Gricia, guazzetto del golfo, zuppa di pesce col sughetto ristretto e piccante e il pane pistoccu ai lati.

Tra gli antipasti da assaggiare fichi d'India con bottarga di Marceddì, accompagnato da "Z - frizzante sui lieviti", di Quartomoro. "E' una ricetta antichissima che mi hanno insegnato i pescatori", aggiunge. Da un gigantesco barbecue arrivano a tavola grigliate di pescato e carne. Dalla scelta del pane, pistoccu o carasau cotto nel forno a legna a Galtellì, all'olio extravergine al gelato artigianale per il sorbetto, tutto è scelto con cura, sulla base del km0 e della stagionalità.

Fonte: Ansa Sardegna