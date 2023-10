Tratto in salvo nel mare del golfo di Oristano dalla motovedetta della Guardia costiera, incidente col windsurf

Oristano

L’uomo si è trovato in difficoltà

Un uomo è stato tratto in salvo questo pomeriggio nella zona di mare antistante la spiaggia di Abarossa, sul litorale di Santa Giusta , grazie a un intervento della motovedetta della Capitaneria di porto di Oristano. L’uomo si trovava con la propria tavola da surf a circa 300 metri dalla costa, quando si è rotta la vela e non è riuscito più a raggiungere la riva anche a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine in mare con un aumento, in particolare, dell’intensità del vento.

Immediate sono scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano, che ha allertato l’equipaggio e inviato sul posto la motovedetta 893.

Raggiunto dai militari della Guardia Costiera l’uomo, 47 anni, di origine svizzera, ha mostrato evidenti segni di affaticamento ed era visibilmente scosso. E’ stato soccorso e portato a bordo. Recuperata anche la sua attrezzatura.

L’unità di soccorso della Guardia Costiera di Oristano, lo ha portato a terra in sicurezza.

La Capitaneria di Porto di Oristano al fine di prevenire qualsiasi tipo di inconveniente raccomanda l’uso in mare di prudenza e il rispetto delle basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione nonché di consultare preventivamente il bollettino meteo prima di intraprendere qualsiasi attività in mare.