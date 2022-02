Clima



I giovani del volontariato a confronto con l’associazione dei medici per l’ambiente

Che legame c’è tra la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici? E quanto le attività umane incidono sulla salute della Terra? Di questo e molto altro si parlerà con Domenico Scanu – presidente di ISDE Sardegna, l’Associazione italiana dei medici per l’ambiente – nel webinar online in programma il 25 febbraio alle 18 sulla pagina Facebook di Osvic Oristano.

A dialogare con il dottor Scanu ci saranno anche i rappresentanti di due realtà giovanili: Mattia Uzzau di Friday For Future Sassari e Cinzia Mura del Servizio civile FOCSIV – Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Osvic “Protezione dal Covid-19 nelle periferie povere della città di Nanyuki, Contea di Laikipia, Kenia: sostegno sanitario, alimentare e scolastico, e sviluppo di microprogetti per la generazione di reddito famigliare”, co-finanziato dalla Regione Sardegna.

Il seminario del 25 febbraio è il primo del ciclo del “Cambiamento climatico e salute globale” e consolida l’impegno dell’Osvic sul tema del cambiamento climatico in atto, coniugandolo con l’approccio One Health (OH), che riconosce la relazione esistente tra salute umana, animale ed ambientale, tutte indissolubilmente legate tra loro.

Le realtà giovanili coinvolte sono Friday For Future Sassari; Friday For Future Cagliari; la Consulta Giovani Oristano; il Servizio civile Focsiv; Lares Sardegna – Unione nazionale laureati esperti in protezione civile. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di San Vero Milis (partner di progetto) e con il Comune di Villa Verde.

Il ciclo di seminari, arricchito dai diversi interventi a cura di professionisti della ricerca scientifica universitaria, individua principalmente quattro argomenti di approfondimento: il trattamento dei rifiuti e le “interferenze antropiche”, ciè le attività umane pericolose per il sistema climatico; l’origine e la propagazione degli incendi e la loro relazione con gli scenari di cambiamento climatico; gli impatti ambientali e sociali del turismo e la gestione sostenibile delle aree turistiche; e infine il rapporto tra cambiamenti climatici e l’insorgere/diffondersi di nuove malattie tropicali.

Un’ulteriore specificità del progetto è infine quella dell’ “incursione giovani”: ogni webinar vedrà quindi un rappresentate di associazioni e realtà giovanili locali, dialogare con il relatore del seminario in uno spazio specifico di partecipazione e confronto, nella consapevolezza che il protagonismo giovanile sia un’urgenza da affrontare ma anche un valore da promuovere.

