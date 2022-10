È stato ulteriormente prorogato a giovedì 10 novembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di adesione al Servizio di trasporto giornaliero diretto da Cagliari alle Terme di Sardara riservato agli utenti che abbiano necessità di cure termali.

L’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con il centro termale “Antiche terme di Sardara” ha predisposto il servizio di trasporto giornaliero, che sarà operativo nel periodo autunnale per la durata di 12 giorni, esclusa la domenica.

Maggiori informazioni possono essere reperite nell’avviso al link più sotto. Nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cure_termali_a_sardara_it_1?contentId=NVT125346 del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto), la modulistica per aderire all’iniziativa.

