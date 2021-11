Santa Giusta

Si offre contratto a tempo determinato. Le informazioni utili

A Santa Giusta un’azienda cerca un autotrasportatore merci. Si offre contratto a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di stabilizzazione.

La proposta arriva da una ditta di trasporti con un’esperienza di 25 anni nel settore del trasporto merci su strada ed in particolare nel trasporto di liquidi alimentari e refrigerati in atp: è richiesto un autista con patente CE in possesso del CQC e della carta tachigrafica in corso di validità.

La persona scelta sarà impegnata nel trasporto con cisterne di liquidi alimentari dalla Sardegna verso il territorio nazionale (destinazioni in Molise, Lombardia, Trentino e altre).

Si richiede esperienza pregressa di alemno sei mesi nella conduzione di mezzi della stessa tipologia (o simili), oltre alla disponibilità ad effettuare trasferte transregionali e a lavorare nei giorni festivi.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 20 novembre 2021