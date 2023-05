Trasporti green ad Alghero, in funzione 4 bus elettrici - Sardegna

Svolta green per i trasporti ad Alghero, dove da ora in poi ci si potrà spostare su autobus a trazione completamente elettrica. L'Arst ha inaugurato quattro nuovi mezzi e-Atak Classe I, prodotti dalla società turca Karsan. Sono bus lunghi otto metri, con una capienza di 52 passeggeri e un'autonomia di 250 chilometri. Sono attrezzati per il trasporto di persone con mobilità ridotta, anziani e genitori con i passeggini. Quelli di Alghero sono i primi bus elettrici di una flotta di 68 mezzi che saranno utilizzati in tutta la Sardegna.

"Per Alghero è un giorno da ricordare, questi sono eventi dai risvolti tangibili sulla qualità urbana e della vita per tutti i cittadini - commenta il sindaco Mario Conoci - Parallelamente proseguono le interlocuzioni con l'Arst per l'ambizioso progetto, ancora in fase preliminare, di riqualificazione generale della stazione centrale alla Pietraia. Al rinnovo dei mezzi adesso - chiarisce il primo cittadino - deve necessariamente seguire l'immediato adeguamento dell'infrastrutturazione, con nuove paline intelligenti, fermate e pensiline adeguate all'importanza che la città di Alghero ricopre in Sardegna".

