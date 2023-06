Trasportava nel Tir 11 chili di cocaina: arrestato allo sbarco, grazie al cane Black

Porto Torres

L’autista prova a superare la fila di macchine in uscita dalla nave ma i carabinieri lo fermano

Trasportava nel proprio Tir quasi 11 chili di cocaina, divisi in cinque panetti, avvolti nel cellophane. Un autista di 49 anni di Torino è stato arrestato dai carabinieri di Porto Torres, in collaborazione con il gruppo cinofilo di Abbasanta.

L’uomo è stato fermato allo sbarco dalla nave Tirrenia proveniente da Genova. Ha cercato di uscire dalla fila e superare le altre auto ma i carabinieri l’hanno fermato per eseguire un controllo sul suo mezzo.

Quasi immediatamente Black – un pastore tedesco arruolato tra le fila dell’Arma circa 4 anni fa – ha segnalato la presenza di stupefacenti all’interno dell’abitacolo del camion.

I carabinieri hanno eseguito un’approfondita perquisizione e in un’intercapedine ricavato sotto lo spoiler della motrice hanno trovato i panetti di cocaina. All’interno dell’abitacolo c’era anche un pugnale con lama di 16,5 centimetri. Per questo motivo il 49enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Una volta terminata la perquisizione del Tir, i militari hanno deciso di controllare anche l’abitazione dell’autista: lì sono stati trovati e sottoposti a sequestro 38 grammi circa di hashish, due piccole dosi di cocaina e 2.650 euro contanti, ritenute provento dell’attività illecita.

La cocaina sequestrata, una volta “tagliata” per la successiva vendita in dosi, avrebbe potuto fruttare un incasso di circa 5 milioni euro.

Il camionista è ora in una cella del carcere di Bancali, a Sassari.

Martedì, 13 giugno 2023