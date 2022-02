In paese e nella Planargia la notizia dell’incidente ha destato grande commozione. Paolo Pintore era uno dei più affermati produttori di malvasia della zona. Per anni aveva lavorato anche contro terzi. Lascia la moglie Assunta e due figli.

Sono stati i familiari a scoprire il corpo di Paolo Pintore riverso per terra: lo attendevano per pranzo e preoccupati hanno raggiunto il terreno di famiglia.

Pintore era alla guida del suo trattore che trainava un carrello carico di legna quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è rovesciato. L’uomo è stato sbalzato dal trattore che lo ha travolto.

Fonte: Link Oristano

