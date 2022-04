Si sente spesso dire che viviamo in un mondo globalizzato, in cui le distanze si sono ridotte, vuoi per la possibilità di comunicare anche in video con persone che vivono persino in continenti diversi tramite internet, vuoi perché i mezzi di trasporto e gli accordi tra i vari Paesi hanno oggettivamente reso più semplice e veloce spostarsi in giro per il mondo. Tutto vero: ed è anche per questo che sempre più frequentemente italiani giovani e meno giovani si imbarcano in esperienze lavorative o semplicemente di vita all’estero.

Quando questo succede, però, soprattutto per i primi tempi di acclimatamento nel nuovo ambiente ci sono incombenze ed esigenze molto pratiche che può non essere semplicissimo espletare, come ad esempio trasferire denaro da un conto italiano al nuovo conto in un altro Paese.

Oggi per fortuna anche queste difficoltà sono decisamente appianate grazie a servizi finanziari come Wise (nuovo nome di un servizio che fino a pochissimi giorni fa si chiamava Transferwise).

Ma che genere di vantaggi danno questo tipo di piattaforme per il trasferimento di denaro? Lo vedremo nelle prossime righe, perciò continuate la lettura!

UN CONTO MULTIVALUTA PER RENDERCI LA VITA PIU’ SEMPLICE

Esigenze di lavoro o di vita ci spingono a passare molto tempo, durante l’anno, in un Paese diverso dall’Italia? Evidente allora che possa sorgere la necessità di avere un conto anche nel nuovo Paese. A meno di non disporre di un conto online multivaluta, utilissimo soprattutto se ci muoviamo in Paesi non appartenenti alla zona Euro e dove quindi il cambio di valuta comporta calcoli sul valore di cambio.

Servizi come Wise, utili tanto per le aziende che per i privati, permettono di avere decine di valute supportate, con costi di gestione pari a zero fino al raggiungimento di determinate soglie sul conto e tassi di cambio in base al valore di mercato. Il tutto associato a carte di debito fisiche e digitali che permettono di sfruttare anche i pagamenti “smart” di sistemi legati agli smartphone, come per esempio Apple Pay.

NON SOLO TRASFERIMENTO DI VALUTA MA ANCHE GESTIONE DEI CONTI

La grande novità di questo genere di servizi finanziari è però che, sempre più, non si dedicano unicamente al trasferimento di valute da un conto all’altro, ma anche alla gestione stessa dei conti. Cosa significa tutto questo? Non solamente che è possibile convertire all’istante il proprio denaro in una delle valute supportate e inviarlo a chi desideriamo, ma che è anche possibile il giro opposto e dunque ricevere pagamenti o ulteriori trasferimenti.

Di conseguenza potremo ricevere bonifici o giroconti, oppure pagare in pochi click bollette o altre spese correnti. Inoltre, la comoda funzione salvadanaio, che consente di effettuare depositi su un conto separato da quello principale, per un determinato numero di valute. Da qui i soldi non saranno spendibili, se non facendoli transitare sul conto principale. In questo modo si potrà avere sempre una gestione oculata dei propri fondi.

I VANTAGGI

Inutile dire che sistemi come Wise sono estremamente comodi: innanzitutto, se si esce frequentemente dall’Unione Europea non si avranno più sgradite sorprese in fase di cambio Euro/Valuta altra, perché il tasso di cambio è quello medio di mercato. Inoltre, la possibilità di utilizzo delle carte di debito digitali renderà molto più semplici e veloci gli acquisti online.

