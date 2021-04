Trasferimento dei Giganti: “Non è un fatto privato tra sindaco e Regione”

“Chiediamo che sia fatta chiarezza sia in ordine alla sorte dei reperti oggetto di attenzione da parte della Soprintendenza, in quanto destinati al restauro presso il centro di Calamosca a Cagliari, sia in ordine alla costituzione della Fondazione”, scrivono i consiglieri, perché “la soluzione condivisa della questione Mont’e Prama rappresenta la pietra miliare per lo sviluppo economico e turistico del comune di Cabras. Occorre procedere con la massima trasparenza e in tempi ragionevoli, anteponendo l’interesse della comunità a quello di singoli individui o di gruppi politici”.

I consiglieri di minoranza sostengono la necessità che l’assemblea cittadina sia messo al corrente delle “interlocuzioni intercorse, con particolare riferimento alle criticità che, a oggi, ancora non hanno consentito di addivenire a un esito positivo e risolutivo della vertenza in atto”.

Fonte: Link Oristano

