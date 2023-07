Transenne nella scuola di via Parigi, disagi a Selargius

Selargius – Crepe nelle mura di recinzione di una scuola in via Parigi, transenne e un palo di sostegno da oltre un mese mettono in crisi i passanti: gincana per pedoni, off limits per passeggini e sedie a rotelle. Protestano i cittadini per le misure di sicurezza che ostruiscono il passaggio, a chi percorre il marciapiede, sul quale dimorano da oltre un mese: comprensibili e doverose, ciò che lascia l’amaro in bocca è la tempistica a rilento dei lavori che, nonostante le segnalazioni effettuate all’ufficio tecnico, non permette ancora di provvedere alla messa in sicurezza del muro pericolante. Una barriera architettonica insormontabile per chi spinge un passeggino e per tutti coloro che devono adoperare un deambulatore o una carrozzina per potersi spostare: insomma, si chiede un intervento imminente per permettere la fruibilità del passo pedonale soprattutto ai cittadini più fragili.