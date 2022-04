Il collaudo dell’impianto arrivato lo scorso 11 aprile da parte dell’Aci Sport nazionale ha infatti superato tutte le prove con le condizioni di sicurezza che hanno permesso lo svolgimento regolare delle gare. Ieri mattina per l’occasione sono arrivati anche il prefetto, Fabrizio Stelo, e la sindaca di Tramatza, Maria Sebastiana Moro. Il prefetto ha apprezzato l’impianto, dotato di ogni sistema di sicurezza lodando gli organizzatori per l’ottimo risultato.

Il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo

“Siamo molto contenti di questa opportunità per il nostro territorio”, dice la sindaca, Maria Sebastiana Moro, “lo sforzo del gestore dell’impianto è stato importante nel metterlo a norma e favorire questa attività che nel nostro territorio mancava ad alti livelli. Questo apre uno scenario importante dal punto di vista dello sviluppo, sia di Tramatza che rappresento, che per tutto il territorio. La posizione di Tramatza è nevralgica per questo territorio da questo punto di vista, non solo geografico ma anche del clima e che ti consente di utilizzare un impianto per tutto l’anno, anche per le gare e le prove. Nei prossimi mesi è previsto anche un appuntamento importante con una prova del mondiale di moto”.