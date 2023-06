Tragico schianto sulle strade sarde, anziano di Villagrande muore nell'impatto contro un fuoristrada

Tragico schianto sulla Ss 389, vicino all’incrocio per Villanova. Una macchina e un fuoristrada, per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte in un pauroso scontro frontale. E c’è, purtroppo, una vittima: si tratta di un anziano originario di Villagrande Strisaili, estratto senza vita dal posto guida dell’automobile dai vigili del fuoco. Gravemente feriti invece due giovani di Orgosolo: si trovavano entrambi a bordo del pick up e sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro. La Statale è stat chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Sul posto, oltre alla squadra dei pompieri di Lanusei, presente il 118 e la polizia stradale per gli accertamenti di competenza.