Tragico schianto frontale in Sardegna, un 20enne perde la vita sulla strada dei Due Mari

Tragico schianto tra due auto in Sardegna, nella zona della strada dei Due Mari, a Sassari. C’è un morto, si tratta di un ventenne di Porto Torres che si trovava ad Alghero per motivi di lavoro: era a bordo della 500 L ed era diretto a casa. Ferito in modo grave un quarantenne, già portato all’ospedale con l’elisoccorso: ha rimediato diverse fratture e i medici scioglieranno la prognosi, probabilmente, non prima di domattina. In azione anche i Vigili del fuoco e la polizia Locale turritana. Sarà compito dei carabinieri, inoltre, ricostruire tutte le fasi dell’incidente e capire di chi sia stata la responsabilità di uno schianto, frontale, avvenuto in un tratto di strada molto trafficato.