Tragico risveglio a Cagliari, il terribile incidente con 4 morti ha raggelato i cittadini

È accaduto all’alba in viale Marconi, vicino all’asse mediano, direzione Quartu Sant’Elena, forse l’alta velocità, una distrazione, l’impatto fatale con il pilastro di un muretto di una casa: l’auto sulla quale viaggiavano in sei, una Ford Fiesta, ora irriconoscibile, è diventata una trappola mortale per quattro di loro, gli altri due sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Tutti giovanissimi, meno di 25 anni, e quattro famiglie distrutte. La notizia si è diffusa in fretta, centinaia i commenti sui social che sono già stati scritti e postati. La ricostruzione esatta della dinamica del sinistro è ancora in corso e i nomi delle povere vittime non sono ancora stati resi noti, ma un solo e persistente sentimento, in questo momento, è diffuso: il grande dolore delle famiglie che hanno appena appreso della morte dei loro cari. “Penso a mio figlio che ha preso da poco la patente e ogni giorno gli faccio le stesse raccomandazioni… stai attento hai la responsabilità di te stesso e degli altri… un abbraccio ai genitori di questi ragazzi, strappati troppo presto alla vita e a quel dolore immenso, una tragedia che ha colpito tutti noi che come mamma mi addolora tantissimo” scrive una lettrice. “Ho due figli, ho il terrore quando sento queste notizie. Hai voglia a ripetere fino alla nausea di non correre, di stare attenti, che la vita è una sola. Poveri ragazzi e povere famiglie” racconta un’altra mamma. Le raccomandazioni che ogni genitore non smette mai di fare ai propri ragazzi, per ricordarsi di essere prudenti, sempre, per evitare tristi epiloghi come quello accaduto anche oggi in una delle arterie più trafficate della città.