Vittima un uomo di 48 anni che per causa da stabilire ha perso il controllo della vettura sulla provinciale 7 alle porte del paese

VILLASOR. Incidente stradale mortale a Villasor, a circa quaranta chilometri da Cagliari. Per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada sfondando un muro perimetrale di un attività adibita a centro revisioni per veicoli e ha finito la sua corsa in un canale. Per il conducente, Abramo Amedeo Secchi, 48 anni, parrucchiere di Villacidro, non c'è stato niente da fare: quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in località Santu Miaili sulla strada provinciale 7. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. (ANSA).