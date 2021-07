Tragico incidente sulla Statale 131DCN: muore un barracello, due feriti gravi

Ghilarza

Coinvolte due automobili Un morto e due feriti. È il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 lungo la Statale 131 Dcn. Per cause da accertare, due auto, una Fiat Punto e una Nissan X Trail, si sono tamponate all’altezza del chilometro 6, nei pressi di Ghilarza, lungo la corsia in direzione di Nuoro, a pochi metri dalle campagne teatro del grande incendio dei giorni scorsi. Una delle persone coinvolte, un cinquantunenne che si trovata sulla Fiat Punto della Compagnia barracellare di Cabras, è morta. Si chiamava Graziano Piras ed era originario di Jerzu. Prestava servizio nella Compagnia barracellare di Cabras come maresciallo. Le due persone ferite sono due turisti laziali, un uomo e una donna, anche loro cinquantenni, che viaggiavano sulla Nissan. Sono state trasportate all’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso e con un’ambulanza. Sul posto i Carabinieri di Ghilarza, i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta e la Polstrada di Macomer. L’Anas ha chiuso temporaneamente la circolazione in direzione Nuoro, facendo scattare alcune deviazioni.

Foto Vigili del fuoco - Distaccamento di Abbasanta

Il cordoglio del Comune di Cabras. “L’amministrazione comunale di Cabras esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Maresciallo Capo della Compagnia barracellare, Graziano Piras”, si legge in una nota del Comune di Cabras. “Nato nel 1970, in servizio già dal 2019, anno della prima operatività della Compagnia, Graziano Piras si è sempre distinto per il rigore e la disciplina con la quale prestava il suo servizio”. “Siamo profondamente addolorati – ha affermato il sindaco Andrea Abis -. L’improvvisa scomparsa del Maresciallo Capo Graziano Piras è una grande perdita per la Compagnia barracellare e per tutta la comunità di Cabras, a favore della quale Graziano ha profuso dedizione e grande impegno. Ci stringiamo in un sincero abbraccio alla famiglia in questo triste giorno di lutto”.

Graziano Piras

Domenica, 11 luglio 2021

Fonte: Link Oristano