Tragico incidente sul lavoro: elettricista di Arzana muore in Messico, addio a Mariano Piras

Ogliastra in lutto per l’ultimo infortunio mortale avvenuto in Messico: addio a Mariano Piras, elettricista, che è precipitato dal tetto di un capannone a Apizaco pochi giorni fa. Cinquantadue anni, di Arzana, lavorava per una impresa edile milanese e si trovava da qualche settimana in Messico: durante il turno di lavoro è precipitato da un’ altezza di circa nove metri. Cordoglio da parte delle istituzioni locali e dell’Associazione Nazionale per Lavoratori Mutilati e Invalidi per Lavoro che celebra domenica 8 ottobre a Jerzu la Giornata provinciale per le vittime degli incidenti sul lavoro. “Si dimostra purtroppo drammaticamente attuale anche geograficamente, l’appuntamento nel centro ogliastrino riproposto dopo tre anni di sospensione causa pandemia, grazie alla collaborazione del Comune e in particolare del sindaco Carlo Lai. L’Ogliastra da ieri, infatti, è in lutto per la morte in Messico di Mariano Piras, caduto dal tetto di un capannone: una tragedia doppia che somma al dolore il dramma dell’emigrazione, del morire ”in terra anzena”, provocato dalla crisi economica. Come Associazione Invalidi e Mutilati sul Lavoro, siamo vicini alla vedova e ai tre orfani pronti e disponibili a ogni iniziativa che si riterrà necessaria. Intanto dedicheremo alla memoria di Mariano la Giornata dell’8 ottobre che si celebra in tutta Italia da 73 anni in ricordo sacrificio di invalidi e caduti sul lavoro. In questi giorni le Poste stanno distribuendo ai nostri soci dell’Anmil, il Notiziario con tutti i dettagli organizzativi della Giornata provinciale, compresi gli itinerari dei dieci pullman messi a disposizione dall’Associazione e il bollettino postale per il versamento della quota stabilita. Le adesioni, quindi, possono essere quindi già formalizzate contattando gli uffici, intanto hanno confermato la presenza a Jerzu, tra gli altri, il Prefetto Giancarlo Dionisi e l’assessore regionale al lavoro Ada Lai”. Il programma della giornata prevede alle ore 10 la deposizione di una corona d’alloro nel monumento dei Caduti. Dopo l’omaggio alle Vittime del lavoro, alle ore 11 nella sala Polivalente della Biblioteca comunale il parroco don Michele Loi celebrerà la Messa cui seguiranno le riflessioni sugli infortuni sul lavoro con un riferimento particolare alla Sardegna e alla provincia di Nuoro. Al termine trasferimento nella località Sant’Antonio per il pranzo sociale. “Andiamo a Jerzu consapevoli delle difficoltà del momento, ma anche determinati e ricaricati dagli incontri dell’11 settembre a Roma con il Capo dello Stato e con papa Francesco in occasione dell’80.mo anniversario della Fondazione dell’ANMIL. In particolare, personalmente, mi sento – spiega il presidente provinciale Anmil Nuoro-Ogliastra

Michele Tatti – ulteriormente responsabilizzato dall’incoraggiamento ricevuto dal Santo Padre: «Amici, i compiti educativi e formativi che vi aspettano sono ancora fondamentali, sia nei riguardi dei lavoratori, sia dei datori di lavoro, sia all’interno della società. La sicurezza sul lavoro è come l’aria che respiriamo: ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare, ed è sempre troppo tardi!». Con questo spirito celebreremo anche in provincia di Nuoro la 73a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro e con questo spirito ci accingiamo a incontrare lunedì 25 settembre il Prefetto Giancarlo Dionisi e mercoledì 27 settembre l’assessore regionale al Lavoro Ada Lai che, con grande sensibilità umana e istituzionale, hanno voluto avviare una riflessione su sicurezza e infortuni destinata ad essere approfondita ulteriormente l’8 ottobre in vista di concrete iniziative da portare avanti nei prossimi mesi”.