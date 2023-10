Tragico incidente: cade dal tetto e muore. La vittima è un muratore di Oristano

Cronaca Inutili i soccorsi

Un uomo è morto dopo una rovinosa caduta da un tetto. Si chiamava Roberto Carboni, aveva 50 anni, era originario di Oristano e faceva il muratore.

Il tragico incidente si è verificato stamane, intorno alle 11.30, a Simaxis, in un’azienda agricola di proprietà di Edoardo Obinu, in località “Pardu Cruxi, lungo la strada Provinciale 35 per Siamanna.

Carboni stava lavorando sulla copertura dello stabile ed è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Il tetto avrebbe ceduto all’improvviso.

Quando sono giunti i soccorsi l’uomo era già morto.

I carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti di legge unitamente agli ispettori dello Spresal dell’Asl di Oristano.

Roberto Carboni a Oristano era molto conosciuto. Era nato nel quartiere di Sant’Efisio ed il fratello Franco, cavaliere della Sartglia, ha vestito i panni di Componidori nel 1999.

Venerdì, 6 settembre 2023

