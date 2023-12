Tragedia nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Un’ auto con a bordo 3 ragazzi è sbandata finendo in un canale. Nulla da fare per i 3 giovani, due ragazzi e una ragazza, i cui corpi sono stati recuperati dai sommozzatori con la presenza del 118, che purtroppo ha solo potuto constatare il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto su cui viaggiavano i ragazzi è sbandata vicino al ponte sul fiume Reghena, andando prima contro un albero e poi finendo in acqua.