Grave incidente intorno alle 19 di domenica a Capoterra, in località Perda su Gattu a Poggio dei Pini. Un’auto con a bordo un 21enne ed una 18enne è uscita fuori strada. La ragazza è stata trasportata presso l’ospedale Brotzu in codice rosso e portata in sala operatoria. Purtroppo non c’è stato niente da fare ed è deceduta durante la notte. Il ragazzo è invece attualmente ricoverato presso il Policlinico di Monserrato e non è in pericolo di vita.

Rilievi ad opera dei carabinieri di Capoterra, Pula e Assemini.

