Tragico incendio a Macomer, un uomo muore avvolto dalle fiamme. Un rogo terribile nella via Giotto, un uomo che muore carbonizzato: è choc a Macomer, dove “Gino” (così era chiamato dagli amici) stava usando del liquido infiammabile quando è scoppiato il devastante incendio. La vittima era originaria di Ollolai, si chiamava Gino Mazzette e aveva 74 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Macomer. Sono stati i vicini a dare l’allarme vedendo le fiamme alte in via Giotto, è stata avvisata anche la moglie, disperata, che in quel momento non si trovava in casa.

L'articolo Tragico incendio a Macomer, un uomo muore avvolto dalle fiamme proviene da Casteddu On line.