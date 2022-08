Tragico frontale sulla ex 125 a Muravera, all’altezza del bivio per San Giovanni. Due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf, per cause da accertare, si sono scontrate. L’uomo alla guida della Fiat, Giorgio Burrai, nato nel 1961 a Torino ma residente da tantissimo tempo a San Vito, è morto praticamente sul colpo, l’impatto fortissimo non gli ha lasciato scampo. Ferito, invece, l’altro guidatore, Giancarlo Orrù, sessantenne di San Priamo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata: i soccorritori hanno constatato il decesso del sessantunenne di San Vito e prestato tutti i soccorsi del caso all’altro automobilista.

In azione anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a raffreddare le due automobili, e i carabinieri della stazione di San Vito. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale in una strada, la ex Ss 125, tristemente nota per i gravi incidenti.

