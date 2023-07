Tragedie in mare: dal comandante della Capitaneria di porto di Oristano nuovo invito alla prudenza

Oristano

Le regole dell’ordinanza balneare e quelle del buon senso

Le tragedie in mare delle ultime ore sulla costa oristanese ripropongono il tema della sicurezza e dei comportamenti utili da adottare in queste giornate estive, quando le spiagge si popolano. Il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, Federico Pucci, ricorda che tutti dovrebbero sempre attenersi al “principio di buon senso”.

“Quando è presenta la bandiera rossa è consigliabile non fare il bagno”, afferma il comandante Pucci. “È un segnale di pericolo che avverte sulle condizioni meteo-marine con le quali, appunto, entrare in acqua è pericoloso”.

Un’attenzione in più merita la zona di Is Arenas, sul litorale di Narbolia.

“In quel tratto di costa con il maestrale si creano correnti forti che spingono il bagnante al largo e non favoriscono il ritorno a riva”, spiega ancora il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, Federico Pucci. “C’è anche da sottolineare il pericoloso fenomeno delle risacche. Se non si è esperti della zona si può andare in difficoltà. E la condizione di panico e paura che si crea quando ci si trova in difficoltà, può provocare situazioni ancora più estreme”.

L’ordinanza balneare emessa a inizio stagione dal comandante della Capitaneria di porto di Oristano stabilisce regole precise.

“Gli spazi in mare sono suddivisi per zone”, spiega il comandante Federico Pucci. “Quelle a una distanza di 200 metri dalle spiagge e coste sabbiose sono destinate alla balneazione e diportisti, natanti, gommoni e più in generale mezzi a motore, non possono entrare. Oltre questa zona il bagnante deve segnalare la sua presenza in modo evidente e chi fa il bagno deve attenersi a queste disposizioni”, continua Pucci. “Questa distinzione è fondamentale per evitare incidenti”.

“Le regole di buon senso devono sempre guidare la presenza in mare dei bagnanti”, sottolinea ancora il comandante della Capitaneria. “Se le condizioni meteo-marine non sono favorevoli è sconsigliato buttarsi in acqua, così come dopo i pasti. I bagnanti devono sempre verificare che si sia la postazione di salvamento a mare e la relativa cartellonistica che indica o meno la presenza e prestare la massima attenzione”.

Un discorso a parte, fuori dall’ordinanza riguarda proprio l’assenza del servizio di salvamento a mare: “Il turista si aspetta ci sia”, spiega il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano Federico Pucci. “Anche le amministrazioni dovrebbero cercare si assicurarlo perché il mare sia un momento di svago”.