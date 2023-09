Tragedia tra Seulo e Villanovatulo, 63enne muore travolta dalla sua auto: addio a Elena Murgia

Dramma nelle campagne di Seulo, nella strada che collega il paese con Villanovatulo. Una donna di 63 anni, Elena Murgia, ex commessa, è morta dopo essere stata travolta dalla sua auto, un’utilitaria, che aveva lasciato sul bordo della strada per andare, insieme ad un’amica, a raccogliere dei frutti. Sarebbe stato fatale il freno a mano, non tirato. Ma c’è anche un’altra versione che, in attesa dei rilievi ufficiali, sta circolando e che è arrivata alle orecchie anche dei vertici dell’amministrazione comunale di Seulo: la macchina, una Kia, avrebbe preso velocità principalmente per la pendenza del terreno. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. La notizia del decesso della Murgia, seuese doc ma da anni residente nella zona di Cagliari, ha subito fatto il giro del paese. La Murgia lascia il marito e due figli poco più che maggiorenni. La 63enne si trovava nella zona della Barbagia perchè avrebbe dovuto partecipare al battesimo di un nipotino. In tanti, nel paese guidato dal sindaco Enrico Murgia, sapevano del suo arrivo per l’evento.

Lo stesso primo cittadino, a notizia appresa, è addolorato: “Tutta la nostra comunità è sconvolta dalla tragedia che ha colpito Elena, era una mia cara amica”, queste le uniche parole, piene di dolore, del sindaco di Seulo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti il 118 e i carabinieri.