Tragedia tra San Gavino e Pabillonis, un giovane muore travolto dal treno

Tragedia poco dopo l’alba tra la stazione dei treni di San Gavino Monreale e la fermata successiva del treno diretto a Pabillonis. Un ragazzo è morto dopo essere stato investito dal convoglio: stando alle primissime informazioni, i suoi documenti sono stati ritrovati a qualche decina di metri di distanza, sulla banchina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare e le indagini sono già in corso per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte del giovane.