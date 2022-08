Dramma a Sarroch, un operaio è morto dopo essere precipitato da un ponteggio ed essere finito in mare. L’uomo, originario di Santadi, è stato soccorso dai suoi stessi colleghi di lavoro ma purtroppo, per lui, non cè stato nulla da fare. Lavorava per una impresa esterna che si occupa, già da tempo, di realizzare e aggiustare ponteggi per conto della Saras. La notizia del decesso dell’operaio, un qurantunenne, ha già raggiunto Santadi e il sindaco, Massimo Impera. Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale della squadra interna per le emergenze della stessa raffineria, insieme ai Vigili del fuoco, impegnati nel recupero del cadavere dell’operaio.

