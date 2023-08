Tragedia sul lago di Garda, 20enne si tuffa per aiutare il fratello e muore. È finita in tragedia la gita al lago di una ragazza veronese di 20 anni, sul Lago di Garda con la sua famiglia. La giovane si è tuffata in acqua quando ha visto il fratello minore di 14 anni in difficoltà. La ragazza è stata subito inghiottita dalle onde. A dare l’allarme sono stati il papà e gli altri fratelli della giovane, ma i soccorsi della Guardia Costiera non hanno potuto fare altro che recuperarne il corpo, che era su un fondale di 6 metri e ad una distanza di circa 30 metri dalla spiaggia. Hanno provato a rianimarla ma purtroppo era già troppo tardi. Salvo, invece, il fratellino, che è stato portato in sicurezza a riva dagli altri bagnanti.