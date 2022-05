Tragedia sfiorata nel cortile della Satta a Cagliari: crolla un albero per il maltempo

Poteva essere una tragedia, per fortuna è finita bene. A causa del maltempo, resiste l’allerta gialla da giorni sulla Sardegna, un olivastro si è schiantato al suolo, crollando nel cortile della scuola primaria Satta di via Angioy a Cagliari. E’ accaduto nel fine settimana, quando per fortuna i bambini e gli insegnanti non erano nel cortile. L’impresa appaltatrice del verde cittadino è intervenuta oggi per la messa in sicurezza dell’olivastro e subito dopo è stato eseguito un sopralluogo per verificare eventuali modifiche allo stato degli altri alberi presenti nel cortile e addossati al muro perimetrale.

Successivamente alla verifica è stato disposto un intervento di messa in sicurezza, ovvero una potatura di contenimento. I lavori saranno eseguiti a partire da domani.