Tragedia sfiorata al termine della festa: donna travolta da un cavallo, all’ospedale

Bonarcado

Il grave incidente in occasione delle celebrazioni per San Giovanni

Ha rischiato di finire in tragedia, ieri sera, la festa di San Giovanni, a Bonarcado. Un cavallo ha travolto due donne: una è stata urtata lievemente, mentre l’altra è stata scaraventata a terra sul pavimento di pietra.

L’incidente è accaduto dopo le 20, quando i cavalieri stavano per terminare la corsa che si svolge dopo la tradizionale processione, in chiusura della giornata di festa. Secondo la tradizione i cavalieri percorrono tre volte la via Mannu in una direzione ed altre tre nel senso inverso. All’arrivo uno dei cavalieri non è riuscito a bloccare il cavallo proprio a causa del pavimento in pietra ed è finito sulle due donne che scattavano foto con i cellulari.

La donna urtata in pieno dal cavallo è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118, presente nel percorso, e trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Ha riportato un trauma cranico, uno toracico e la frattura di un braccio e di una gamba.

Non corre pericolo di vita.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Bonarcado che hanno svolto accertamenti su quanto è accaduto.

Il 2 luglio dello scorso anno un altro incidente aveva avuto per protagonista un cavallo, stavolta nei vicino paese di Seneghe, durante la tradizionale Ardia in onore di Santa Maria della Rosa: l’animale era caduto ed era morto.

-segue-

Domenica, 25 giugno 2023