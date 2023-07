Tragedia sfiorata a Serramanna, anziana con deambulatore rischia di essere travolta sulle strisce

Serramanna – Anziana donna rischia di essere travolta da un’auto a tutta velocità in via XXV Aprile: ieri mattina, di fronte al parco comunale si è sfiorata la tragedia. Nonostante stesse attraversando sulle strisce pedonali rialzate con l’aiuto di un deambulatore, dopo essersi assicurata che la strada fosse libera in entrambi i sensi di marcia, una automobile è sopraggiunta a gran velocità intimando all’anziana, a suon di clacson, il suo passaggio senza rallentare nonostante i dissuasori presenti lungo la via. Infatti, proprio vent’anni fa, erano stati adottati dall’amministrazione comunale di allora dopo il grave incidente stradale in cui perse la vita una quindicenne che venne travolta da una moto che era sopraggiunta a velocità sostenuta all’improvviso. Una problematica ben nota in paese, il rispetto per i pedoni sembra un optional, come soprattutto, quello dei limiti di velocità. Corse sfrenate durante la notte nelle vie principali del paese vengono segnalate periodicamente dai cittadini ma anche durante il giorno il pericolo è sempre dietro l’angolo. E i dissuasori, e le numerose buche disseminate un po’ ovunque nel manto stradale cittadino, sembrerebbero non arrestare la “fretta” di chi è incurante alle possibili conseguenze di una guida spericolata. Viale Matteotti e Stati Uniti, “il giorno le auto corrono invece la notte magicamente si trasformano in proprie piste di decollo da simpatici autisti che pensano sia una rampa di decollo e se disgraziatamente provi ad attraversare è meglio che tu sia un bravo atleta in salto in lungo e largo in quanto non sai mai se arriverai dall’altra parte del marciapiedi oppure finirai sopra qualche cofano” segnala un cittadino che chiede un intervento immediato da parte del Comune. “La situazione sta degenerando, poi succede qualche disgrazia e si piange il morto”.