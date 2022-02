Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a a Guspini. Nelle prime ore del pomeriggio, in via Vico Mazzini nella periferia del comune del sud Sardegna, un uomo è precipitato in un pozzo profondo 12 metri circa a causa di un cedimento del terreno. La sala operativa 115 del Comando che ha ricevuto la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento. Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri e la squadra del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale del comando di Cagliari. Gli operatori giunti sul posto si sono calati nel pozzo con attrezzature e manovre speleo hanno recuperato l’uomo riportandolo in superficie è stato affidato al personale sanitario inviato dal 118, trasportato in ospedale con lievi ferite. Sul posto anche i carabinieri.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail