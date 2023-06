Tragedia nelle acque della Sardegna, turista 81enne si tuffa in mare e muore per un malore

Ha avuto un malore poco dopo essersi tuffato per cercare refrigerio in una giornata rovente, ma è stato colto da un malore e non è riuscito a salvarsi.

Un turista di 81 anni è annegato nella tarda mattinata di oggi a Capo Coda Cavallo, nel comune di San Teodoro, a causa appunto di un malore accusato mentre faceva il bagno. L’anziano, che si trovava in vacanza in Sardegna con dei parenti, una volta riportato a riva dai bagnini presenti sulla spiaggia che lo hanno visto annaspare, era già in arresto cardiaco.

Il personale medico del 118, arrivato sul posto, ha tentato a lungo di rianimarlo ma inutilmente. L’uomo è spirato tra le braccia dei soccorritori.