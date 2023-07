Tragedia nella laguna, muore mentre raccoglieva le arselle

Arborea

Inutili i soccorsi. Intervenuta anche l’equipe medica dell’Areus con l’elicottero

Tragedia questa mattina nella laguna di Arborea. Un pensionato di San Nicolò d’Arcidano, Giuseppe Pitzalis, 67 anni, è morto mentre raccoglieva arselle.

Inutile l’intervento del 118 e dell’elisoccorso dell’Areus.

Secondo quanto si è appreso l’uomo, in pensione da pochi mesi dopo aver lavorato nel settore edile, era andato nella laguna, a ridosso della strada 8, per raccogliere arselle. Non era la prima volta che si recava in quello specchio d’acqua che si affaccia su Corru S’Ittiri. Mentre era chinato e cercava le arselle avrebbe accusato un malore ed è caduto in acqua. Quando ci si è accorti dell’incidente era troppo tardi.

Gli operatori del 118 hanno raggiunto la zona e chiesto anche l’intervento dell’elicottero dell’Areus. Ma purtroppo quando il medico del 118 ha raggiunto l’uomo era già deceduto.

Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Arborea.

Non si esclude che anche il grande caldo possa aver influito sulla tragedia.