Tragedia nel mare di Is Arenas: noto docente muore per salvare un ragazzo in difficoltà

Cuglieri

Tragedia questa sera nel mare di Is Arenas: Carlo Lugliè, 60 anni, docente universitario a Cagliari, è morto dopo aver soccorso il figlio della compagna, 11 anni. Il ragazzo era entrato in acqua con un mare forza 4 e si era trovato in difficoltà. Carlo Lugliè ha tentato di aiutarlo, ma le onde lo hanno travolto. Due giovani della scuola di vela si sono lanciati in soccorso e hanno portato a riva il ragazzo e il noto docente.

Carlo Lugliè era ormai incosciente, mentre il ragazzo era in ipotermia. Sul posto sono arrivati i soccorsi e sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano, sotto le direttive del comandante Federico Pucci. Il 118 ha prestato i soccorsi ed ha chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus.

Purtroppo Carlo Lugliè, nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto tra le braccia del medico del 118.

Sul posto anche i carabinieri. È stato informato il magistrato di turno.