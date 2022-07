È morto nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari il detenuto aggredito nel carcere di Bancali. L’uomo, Graziano Piana, 54 anni, è stato colpito violentemente al capo nel sonno con uno sgabello da in compagno di cella. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Sassari in condizioni disperate, è deceduto oggi. Si aggrava la posizione del suo aggressore, accusato ora di omicidio. La notizia sul sito dell’Ansa. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria: “Quanto accaduto nel carcere di Bancali deve necessariamente far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress e grande disagio durante l’espletamento del proprio servizio. Non possono più essere ammissibili e tollerabili atteggiamenti prevaricatori, arroganti da parte di una utenza che ormai, è notorio a tutti, è sempre più spietata ed insofferente al regime penitenziario, sia adulto che minorile. La politica deve farsi carico di tale problema assumendo idonee iniziative legislative per risolvere quando prima tale questione. Il Sappe, in merito a quanto accaduto, intende rivolgere la propria vicinanza ai poliziotti per il coraggio e le capacità dimostrate dai baschi azzurri di Bancali!”. Il Sappe ha già annunciato che, a settembre, scenderà in piazza a Roma per sottolineare quanto e come sia importante e urgente prevedere un nuovo modello di custodia.

