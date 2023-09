Sono due ragazzi e due ragazze, tutti residenti tra Cagliari e hinterland, le vittime del terribile incidente avvenuto in viale Marconi. Nella Ford Fiesta erano in sei, di ritorno da una notte culminata con qualche ora trascorsa in un locale, come emerge dalle testimonianze dei genitori dei due ragazzi fortunatamente salvi e trasportati al Policlinico e al Brotzu.

L’auto è andata totalmente distrutta.