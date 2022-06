Hanno tentato disperatamente di salvarlo, prima i soccorritori del 118 e poi i medici dell’ospedale dove è stato trasportato con l’elisoccorso. Ma il suo piccolo cuoricino non ce l’ha fatta e dopo qualche ora è morto ad appena 7 mesi, probabilmente per un attacco cardiaco. E’ accaduto a Oniferi, 850 abitanti in provincia di Nuoro, dove l’intera comunità è oggi sconvolta dalla tragedia che ha colpita una famiglia molto conosciuta e stimata. Il piccolo era il terzo figlio della coppia, e sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire la cause della morte.

Il piccolo si era sentito male ieri mattina nella casa di famiglia: i genitori hanno chiamato il 118 e i medici erano riusciti a rianimarlo. Una volta stabilizzato, era stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari ma purtroppo le sue condizioni, già gravi, sono progressivamente peggiorate con il passare delle ore, fino al decesso nel primo pomeriggio. La sindaca del paese Stefania Piras ha annullato per domani la giornata di festa per la celebrazioni delle prime comunioni e ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali. La data non è ancora stata fissata, in attesa di sapere se e quando verrà fatta l’autopsia.

