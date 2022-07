Tragedia in pieno centro a Cagliari, una neonata morta nella culla

Dramma in un’abitazione al centro di Cagliari. Una neonata è morta nella culla sotto gli occhi impotenti dei genitori che, appena si sono accorti che la loro nuova nata non dava segni di vita, hanno chiamato i soccorsi. Che, però, si sono rivelati inutili: una morte in culla, quella avvenuta ieri in via Randaccio. La piccola, come riporta L’Unione Sarda, di origine pakistana, era stata dimessa dopo il parto, regolare, avvenuto al Brotzu. Tutto sembrava filare liscio, ma al sesto giorno il suo cuore ha cessato di battere.

Il pm, in seguito alla comunicazione della polizia, intervenuta nell’abitazione, ha disposto l’autopsia, per quanto ad un primo riscontro medico sul corpicino, svolto da Roberto Demontis, non sia stato rilevato nessun segno che possa fare ipotizzare una morte violenta. La verità finale si saprà solo venerdì, in seguito alle verifiche effettuate dal medico legale.