Tragedia in mare a Quartu, donna 54enne ha un malore dopo un'immersione e muore

Tragedia in mare a Quartu durante un’immersione di diving. Una donna di 54 anni ha avuto un malore improvviso subito dopo essere riemersa ed è morta. Era in compagnia di altre persone quando è stata colta da un malore improvviso. I soccorsi, per quanto rapidi, sono stati inutili: il corpo è stato portato subito nel porto quartese di Capitana, con il supporto dell’elisoccorso. I tentativi di rianimarla, purtroppo, si sono rivelati inutili. In azione anche la Guardia Costiera e la polizia. Sono stati numerosi i bagnanti, nel tratto quartese di spiaggia più vicino al porticciolo, a veder volteggiare in cielo l’elicottero del 118. La vittima, sarda, viveva nell’hinterland di Cagliari.

E, stando a quanto trapela, la vittima era esperta di immersioni subacquee. Aveva la sua attrezzatura personale e non quella del centro diving e si è sentita male dopo essersi tuffata con le bombole.