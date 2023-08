Tragedia in alta quota, muoiono due finanzieri di 28 e 30 anni: addio a Giulio e Lorenzo

Un dramma durante un addestramento per due giovanissimi finanzieri. Giulio Alberto Picchione, 28 anni , e Lorenzo Paroni, 30 anni, sono morti durante una scalata in cordata una via delle Alpi Giulie Occidentali, sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. Giulio era originario di Teramo ma viveva a Reggio Emilia mentre Lorenzo era di Pordenone. Entrambi erano in servizio presso la Guardia di Finanza di Tarvisio.

La notizia del drammatico incidente è arrivata questa notte, attorno alle 2 e 15, quando sono stati ritrovati senza vita dopo la terribile caduta e recuperati questa mattina presto. Sono avviate tutte le indagini del caso per capire la dinamica della tragedia capitata ai due alpinisti , considerati da tutti estremamente esperti.

L’allarme è scattato quando i due finanzieri non rispondevano alle chiamate e non davano aggiornamenti, così i colleghi si sono diretti dove avevano parcheggiato i mezzi prima della scalata, al Rifugio Zacchi.

Una tragedia che ha chiaramente colpito tutti, colleghi e istituzioni. Non è tardato ad arrivare anche il messaggio del Presidente della Regione Friuli, Fedriga: “La tragica scomparsa dei finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione sul monte Mangart lascia sgomenta l’intera comunità della nostra regione. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutto il Comando generale della Guardia di finanza di Tarvisio in queste ore di profondo dolore”.