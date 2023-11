Tragedia familiare , uccide il marito e poi si toglie la vita

Il dramma è accaduto ieri a Corbetta, vicino Milano. Una casalinga di 47 anni, Vita Di Bono, ha ucciso il marito Luigi Buccino, di 54 anni, accoltellandolo alla schiena. Poi, con la stessa arma, si è tolta la vita.

A ritrovare i due corpi senza vita è stato il figlio 24 enne Christian, che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori si era preoccupato. Non è ancora certo cosa ci sia dietro questo omicidio- suicidio, ma è emerso che il matrimonio di Vita e Luigi, dopo 29 anni insieme e due figli, sembra stesse per finire. I vicini hanno, infatti, più volte assistito e stanno raccontando di litigi, tradimenti e fughe da casa in più occasioni. A scatenare la furia e la disperazione di Vita per l’ennesima volta ci sarebbe la relazione di suo marito con un’altra donna, motivo per cui aveva già tentato il suicidio. Il percorso di cure psichiatriche intrapreso dalla donna dopo quell’episodio un anno fa probabilmente non sono servite a ridare serenità a Vita. Sono tanti ancora i punti da chiarire per gli inquirenti, non tanto sulla dinamica dei fatti che appare chiara, ma resta da capire se ci sia stata premeditazione e se questo gesto potesse essere in qualche modo evitato proprio grazie alle cure che forse non sono state adeguate. Tutto è ora nelle mani delle forze dell’ordine.