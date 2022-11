“E’ un momento molto delicato. Siamo solo tutti molto colpiti da questa grande tragedia e vicini ai familiari delle vittime – scrivono gli amministratori – sono venute a mancare delle persone splendide impegnate anche nel sociale. Sempre attenti, in particolare Marilena Ibba, che gestiva la casa di riposo di Tiana, all’umanizzazione della degenza. Era una persona preparata e particolarmente attenta alle esigenze di questo territorio e della sua popolazione, in particolare verso gli anziani, la fascia più debole di cui si prendeva cura quotidianamente nella struttura, ma era sempre prodiga di consigli e di attenzioni con tutti”.

A poche ore dal crollo dell’abitazione alla periferia di Tiana e al conseguente alto prezzo pagato in termini di vite umane sono i rappresentanti della giunta e dell’assemblea dell’Unione dei Comuni della Barbagia, guidati dal presidente Paolo Ledda ad esprimere vicinanza verso l’intera comunità di Tiana e al sindaco Pietro Zedda per un evento inatteso che ha portato sconforto, paura e lutto.

“Solidarietà, vicinanza e sostegno davanti a una tragedia che non solo è di Tiana e della famiglia coinvolta, ma anche nostra che abitiamo a pochi chilometri e che con gli amministratori del paese affrontiamo insieme tante battaglie per avere un territorio più sicuro, unito e con una qualità di vita migliore”.

