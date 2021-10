Tragedia di Serramanna, Anna Tocco ha attraversato i binari chiusi col carrellino della spesa

Anna Tocco, la 65enne morta oggi a Serramanna, falciata dal treno diretto a Sassari, ha attraversato il passaggio a livello, in quei momenti sbarrato, di via Torino, trainandosi dietro un carrellino della spesa. A dirlo è la polizia ferroviaria, che ha effettuato una prima ricostruzione del dramma. Insieme ad Anna c’era la sorella: lei è riuscita a superare i binari indenne, subito seguita dalla sessantacinquenne. Che, però, anche a causa del piccolo carrello da trainare, avrebbe impiegato troppo tempo, non riuscendo ad evitare l’impatto fatale con il treno. Gli agenti, agli ordini della dirigente Gabriella Acca, hanno sentito alcuni testimoni, e verificato se la zona fosse coperta dalle telecamere.All’origine del dramma, quindi, ci sarebbe stato un gesto comunque imprudente: le sbarre erano abbassate e il treno era in arrivo, subito dopo aver lasciato la stazione di Serramanna. Nei gruppi social del paese più di una persona, qualche ora fa, ha scritto che Anna stesse rincorrendo la sorella, che aveva attraversato nonostante il passaggio a livello chiuso. Un particolare, questo, che però non ha trovato ancora nessun riscontro ufficiale da parte delle Forze dell’ordine.