Tragedia della strada, 22 enne muore in un incidente: ferita la sua compagna incinta Il dramma è avvenuto questa mattina a Lecce, tra Galugnano e Cavallino. Stefano Maggio, un ragazzo di soli 22 anni, è morto in un grave schianto che ha provocato il ribaltamento della sua Fiat Punto, ma le dinamiche sono ancora da verificare. Stando ai primi esami della scena dell’incidente, sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del mezzo e sia andato contro il guardrail. In macchina con lui c’era la sua fidanzata, incinta al nono mese, trasportata immediatamente in codice rosso all’ospedale “Fazzi” di Lecce. La giovane ha partorito in ospedale ed è attualmente in rianimazione, mentre il bimbo fortunamente sta bene.