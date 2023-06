Tragedia della solitudine, uccide la moglie malata e si ammazza lanciandosi dal tetto

Un’altra tragedia familiare, questa volta a Roteglia di Castellarano, in via Castello (Reggio Emilia). Un uomo di 62 anni, Paolo Ravazzini, ha ucciso la moglie 60enne, Rosa Moscatiello, affetta da problemi psichici e seguita dal centro di igiene mentale. Dopo l’omicidio, l’uomo si è lanciato dal tetto della sua abitazione. La scoperta dei due corpi è avvenuta questa mattina alle 8, quando è stato notato il corpo dell’uomo davanti casa ed è scattato subito l’allarme. La donna, invece, ex infermiera, è stata ritrovata nel suo letto, probabilmente uccisa nel sonno. Dai primi rilievi, Rosa sarebbe stata uccisa a coltellate nella notte.

Il magistrato di Giulia Galfano, i carabinieri coordinati dal tenente colonnello Aniello Mautone del nucleo investigativo di Reggio Emilia stanno già svolgendo i sopralluoghi e le indagini del caso.

Lo strazio dovuto probabilmente alla disperazione e alla solitudine, solo l’ultimo dei tanti, che porta a scenari terribili come questo. La coppia lascia una figlia 40enne che abita in provincia di Parma.