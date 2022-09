Era uscito di primo mattino per andare a pescare sugli scogli, come amava fare e spesso faceva. Ma, contrariamente al solito, non era rientrato per pranzo. Insospettita, la moglie ha dato l’allarme e sono iniziate immediatamente le ricerche a Torre dei Corsari, nel litorale di Arbus, con l’intervento di vigili del fuoco e guardia costiera. Quando sono arrivati nel posto segnalato dalla moglie, l’attrezzatura era ancora sugli scogli ma dell’uomo non c’era traccia. Poco dopo, intorno alle 16.30, è stato recuperato un cadavere in mare, trasferito al porto per il riconoscimento. Saranno poi gli esami medici a verificare il motivo della morte.

